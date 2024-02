Não há como não ficar derretido. Fanny Rodrigues publicou esta quarta-feira, dia 28 de fevereiro, nas stories do Instagram, uma fotografia que mostra um mimo encantador que recebeu do filho.

O pequeno Diego fez um desenho que o mostra junto à mãe, registo ao qual foi acrescentada a seguinte frase: "Gosto muito de ti".

Sem adicionar palavras à legenda, Fanny partilhou a fotografia do desenho e fê-lo com duas imagens ao lado do menino, com os dois acompanhados pela mãe da apresentadora. Veja abaixo.

Vale lembrar que Diego é fruto da relação já terminada de Fanny com João Almeida.

