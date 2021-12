Fanny Rodrigues resolveu 'mergulhar' no álbum de memórias da família e lembrar as fotografias antigas onde as estrelas são os seus pais.

As imagens lembraram a apresentadora de 'Somos Portugal' de quanto é parecida com a mãe e lavaram-na a lançar uma sondagem aos seguidores do Instagram.

"Realmente, sou a pinturinha da minha mãe. Não sou?", questionou Fanny, dando as seguintes hipóteses de resposta: "És igual" e "não".

Como seria de esperar, os fãs não tiveram dúvidas de que a ex-'Casa dos Segredos' é "igual" à mãe.

Não acredita? Espreite a galeria e veja todas as imagens.

