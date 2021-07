Fanny Rodrigues tirou uns dias de férias para uma 'escapadinha' a Ibiza, tal como revelam as suas mais recentes publicações na rede social Instagram.

A apresentadora de 'Somos Portugal' encontra-se na companhia do namorado, João Almeida, e de um casal amigo, mas deverá regressar a tempo de no próximo domingo voltar a marcar presença no programa vespertino da TVI.

Confira a galeria para ver as primeiras imagens das férias de Fanny em Ibiza.

