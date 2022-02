Fanny Rodrigues está pronta para mais um fim de semana de trabalho. A apresentadora do programa 'Somos Portugal', da TVI, refrescou o seu visual, retirando as extensões antigas que tinha no seu cabelo, e colocando umas novas.

Feliz com o resultado final, a carismática comunicadora mostrou o resultado final na sua conta de Instagram.

"A sentir-me fresca e fofa com este cabelo renovado", escreveu na legenda da publicação.

Ora veja:

Leia Também: Fanny Rodrigues posa dentro de 'carrão': "Qualquer foto fica bem"

Leia Também: Fanny Rodrigues quer fazer "um brilharete" na gala da TVI