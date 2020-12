Será que Fanny deu por encerrado o seu negócio online? É esta a pergunta que se coloca uma vez que o website da sua marca, rodriguessbackstage.com, encontra-se em manutenção há já algum tempo.

Era neste projeto que a comentadora da TVI vendia as suas peças preferidas de roupa, contudo, as queixas - como a própria evidenciava no Instagram - eram constantes.

Ainda em setembro deste ano, por exemplo, Fanny desabafou quanto ao assunto, referindo que iria recorrer ao seu advogado.

"Estou cansada de clientes mal formadas e que pensam que podem falar como bem entendem e lhes apetece", disse na altura.

© Instagram/Fanny

Recorde o caso: Acusada de enganar clientes, Fanny garante: "Entregue ao meu advogado"