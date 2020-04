Fanny Rodrigues resolveu esta quarta-feira partilhar com os seus seguidores do Instagram o 'segredo' das incríveis melhorias que conseguiu na pele do seu rosto nos últimos meses.

"A semana passada partilhei convosco que andava a colocar 'o raminho de aloé vera' na minha cara. A diferença não é muita, mas é notória. Já não tenho a pele tão irritada e até já nem tenho quase espinhas [borbulhas] nenhumas o que tenho agora são marcas", contou a ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos', da TVI, que nas últimas semanas tem aplicado as folhas de aloé vera diretamente no rosto.

"Sem qualquer filtro", Fanny mostrou as imagens do antes e depois, que pode ver na galeria, deste tratamento caseiro. "E atenção, não gastei 1€", reforça.

"Acredito que aqueles cremes xpto podem dar resultado, mas nada como o remédio dos antigos: barato e bom", completou.

