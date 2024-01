Fanny Rodrigues e Jorge Frade emitiram um comunicado conjunto esta segunda-feira, dia 22 de janeiro, que dava conta do fim da relação de ambos, algo de que a imprensa cor-de-rosa já suspeitava. Ainda assim, e alguns minutos depois, a nota foi apagada e não foi, entretanto, republicada.

"Com todo o respeito e carinho, eu e o Frade vamos seguir cada um o nosso caminho", dizia, em primeiro lugar, o pequeno texto, que de seguida acrescentava: "De maneira definitiva, estaremos juntos no trabalho, mantendo assim uma boa amizade".



© Instagram/Fanny Rodrigues

Esta não é a primeira vez que Fanny dá conta do fim deste namoro, recorrendo para isso às stories do Instagram. Já no passado mês de maio, a apresentadora da TVI disse que a relação de ambos passaria a ser "unicamente profissional" e que cada um seguiria "o seu rumo", mas semanas depois voltaram a mostrar-se juntos e reconciliados.

Leia Também: Fanny Rodrigues em lágrimas. "Que 2024 traga alguma paz e noção"