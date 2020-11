O famoso fotógrafo Mario Testino surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma fotografia antiga de Cristiano Ronaldo e Irina Shayk.

Uma imagem que pertence a uma sessão fotográfica que o ex-casal realizou em 2014, em Espanha, quando viviam juntos.

A foto não passou despercebida e está a dar que falar. "Belo casal" ou "um casal condenado", são algumas das muitas reações que se pode ler na caixa de comentários.

"Isto é estranho", acrescentou outro seguidor. "A Georgina não gosta disto", afirmou outro internauta. Veja todos os comentários na publicação abaixo:

Recorde-se que a relação de cinco anos de CR7 com a modelo terminou em 2015. Atualmente, o craque português mantém uma relação com Georgina Rodríguez, com quem tem uma filha em comum, a pequena Alana Martina, que completou recentemente três anos. Por sua vez, Irina namorou com Bradley Cooper, com quem tem uma filha em comum, a pequena Lea De Seine Shayk Cooper, de três anos.

