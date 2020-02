A expectativa é sempre grande com os desfiles do Grupo Especial no Rio de Janeiro. Estas escolas de samba fazem parte da elite do Carnaval carioca e prometem verdadeiros espetáculos na avenida. E várias famosas já circularam no corredor da folia como "rainhas de bateria e musas" para ajudar a sua agremiação na disputa do título de campeã de 2020.

Mas sabe quais as celebridades que têm arrasado no Sambódromo do Rio de Janeiro? Veja nesta galeria as beldades que já brilharam e curiosidades sobre as fantasias!

