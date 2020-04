Jhenny Andrade está a dar que falar na Internet pelo facto de ter decidido partilhar nas suas redes sociais uma imagem única captada momentos de depois de ter dado à luz o seu filho.

A foto está a dividir opiniões por ter sido captada ainda na sala de partos e mostrar a celebridade brasileira completamente nua, com o bebé no colo, a placenta a tapar as suas partes intimas e o cordão umbilical ainda por cortar.

Para muitos a imagem representa o lado real da maternidade, mas para outros é demasiado gráfica e não deveria ter sido partilhada publicamente.

Eis a publicação que deu origem à polémica.

