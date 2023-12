Em janeiro deste ano, o príncipe Harry lançou o seu livro biográfico - 'Na Sombra' - que deu que falar devido às muitas revelações que fez relativamente aos bastidores da realeza britânica.

Na altura, o filho mais novo do rei Carlos III chegou a dizer que tinha material para escrever uma segunda parte, contudo, tal não deverá acontecer.

Numa promoção ao seu novo livro - 'Endgame' - o especialista em realeza, Omid Scobie, referiu: "Há páginas do livro que nunca verão a luz do dia. Tinha o dobro do tamanho inicialmente".

"Há coisas que o Harry guardou para ele porque talvez sentiu que as coisas estavam a evoluir lentamente com o pai e não queria causar mais burburinho", completou.

O autor disse ainda que por causa do livro e da série documental que, juntamente com a mulher, Meghan Markle, gravou para a Netflix, Harry perdeu a "confiança" que os seus familiares tinham em si.

