A quarta temporada da série da Netflix 'The Crown' tem gerado bastante burburinho não só na Internet mas também dentro das paredes do próprio palácio. A imprensa internacional, mais precisamente o jornal The Telegraph, dá conta que elementos da família real britânica não ficaram felizes pela forma como Edward Adeane, o assistente do príncipe Carlos, foi retratado na trama.

Assim sendo, a cena em que Edward é rude e condescendente com a princesa Diana foram as consideradas mais injustas.

Fontes revelaram à publicação que a série é "imprecisa" no que a isto diz respeito, uma vez que Adeane era considerado um "homem honrado e decente".

Mesmo não tendo visto a série, a afilhada de Edward Adeane chamou a atenção para o facto de muitas das cenas serem apenas "ficção", pelo que os espectadores não deveriam se deixar influenciar por elas.

Por seu turno, uma outra pessoa próxima defendeu: "Não é de todo verdade que o Edward tenha sido desagradável com a princesa de Gales e é terrível sugerir isso. Talvez achasse que não era fácil falar com uma adolescente de 18 anos, mas na minha experiência ele era prestável".

