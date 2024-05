Pavlos e Marie-Chantal da Grécia reuniram-se com três dos seus cinco filhos em Londres para um evento muito significativo para o mais novo da família. Depois da rápida visita a Madrid, o chefe da Casa Real grega e a mulher participaram num importante evento escolar de Aristides, de 15 anos.

O jovem participou no 'Speech Day' do prestigiado Wellington College, localizado em Berkshire. Este é um dia cuja origem remonta ao final do século XIX e no qual se assinala o fim do ano letivo com várias atividades ao ar livre, terminando com discursos dos professores e dos alunos.

Para este momento importante na sua vida escolar, Aristides contou também com a presença dos irmãos mais velhos, Olympia, de 27 anos, e Constantine Alexios, de 25, que atualmente vivem em Londres.

Nas redes sociais, Marie-Chantal partilhou algumas fotografias deste dia especial, que pode ver na galeria.

