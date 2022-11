Para a família real espanhola a semana começa com a celebração do 17.º aniversário da princesa Leonor.

A filha mais velha do rei Felipe e da rainha Letizia dá início a um novo ano, o último antes de chegar à idade adulta.

De acordo com a Hola!, nestes próximos doze meses a princesa vai despedir-se de uma etapa académica que foi fundamental e dará mais um passo à frente como herdeira do trono ao receber formação militar, que vai começar no outono de 2023, como aconteceu com o pai.

De recordar que os reis de Espanha são ainda pais da infanta Sofia, que completou 15 anos em abril.

