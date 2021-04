A ida do príncipe Harry a Inglaterra, a propósito do funeral do príncipe Filipe, foi no mínimo tensa. O duque de Sussex viu-se ignorado pela maioria do membros seniores da família durante as cerimónias fúnebres à exceção do irmão e da cunhada, o príncipe William e Kate Middleton, o pai, o príncipe Carlos e ainda o tio, o príncipe André.

Ora, conforme noticia agora o jornal The Sun, os membros da família decidiram 'suspender' as conversas com Harry devido à constante fuga de informações "do lado dos Sussex".

Por isso, durante esta ocasião, não foram tidas "conversas importantes", conforme revelaram fontes à publicação.

Aliás, mesmo com todos os cuidados que foram tomados, o palácio não deixou de ficar alarmado com a quantidade de detalhes a que a revista People teve acesso relativamente ao telefonema que Meghan e o filho de um ano, Archie, fizeram com a rainha Isabel II após o funeral.

Leia Também: Grávida, Meghan Markle é vista a passear com o filho em Los Angeles