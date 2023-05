A família real britânica não entrou em contacto com o príncipe Harry e Meghan Markle desde que o casal foi perseguido por paparazzi em Nova Iorque.

Uma fonte revelou ao Page Six que nem o rei Carlos III, nem a rainha Camilla, assim como o príncipe William e a princesa Kate Middleton chegaram à fala com os duques acerca do incidente.

Contactado pela publicação, o palácio ainda não reagiu a esta notícia.

Recorde-se que, segundo porta-voz de Harry e Meghan - os dois, assim como a mãe de Meghan, Doria Ragland - foram perseguidos por fotógrafos depois de saírem do Ziegfeld Theater, após uma cerimónia.

Uma outra fonte adiantou que Harry e Meghan continuam "abalados, no mínimo" com tudo o que aconteceu.

