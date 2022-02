A família Hilton está prestes a aumentar. O irmão de Paris Hilton, Barron, e a mulher, Tessa, preparam-se para ser pais pela segunda vez.

A notícia foi confirmada à revista People, e chega depois de terem dado as boas-vindas à primeira filha, Milou Alizée, em março de 2020.

"Estamos tão ansiosos", disse o casal. "Não foi planeado, mas percebemos que as melhores coisas da vida nunca são. Decidimos esperar até o nascimento do bebé para descobrirmos o sexo", acrescentaram.

"O bebé deverá nascer no final do verão, o que fará com que Milou e o bebé tenham exatamente dois anos e meio de diferença", contaram ainda.

