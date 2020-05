A lista de compras voltou a gerar discórdia na casa do 'Big Brother'. Pedro Alves e Jessica foram os escolhidos para fazer a lista, mas as escolhas do casalinho não agradaram a todos.

Teresa e Ana Catharina foram as participantes mais indignadas. Em causa esteve a falta de alguns alimentos e a quantidade exagerada de bolachas pedidas.

"Estou incrédula", afirmou Teresa ao ver o número de pacotes de bolacha pedidos.

"Você é mesmo complicada", reagiu Pedro, perante a indignação da colega.

Já com Ana Catharina, os ânimos chegaram mesmo a exaltar-se. "Faltas-me ao respeito em todas as frases. É para me enervar?", questiona Pedro, sem obter resposta pro parte da concorrente brasileira.

