Tristan Thompson entrou com uma ação contra Kimberly Alexander depois da modelo o ter acusado de falsificar um teste de paternidade, adianta a imprensa internacional.

No processo de difamação, a que o Page Six teve acesso, Thompson, de 29 anos, afirma, sobre Alexander: “é uma aspirante a influencer digital e modelo/artista pornográfica que está tão desesperada para conseguiu os seus quinze minutos de fama que recentemente inventou uma alegação falsa de que a estrela da NBA é o pai do seu filho de quase cinco anos”.

No processo, o advogado de Tristan adianta que, embora os resultados do recente teste do 'ex' de Khloé Kardashian tenham determinado que o mesmo não é o pai do filho de Alexander, esta "persistiu em dizer publicamente que Thompson é o pai" da criança. Além disso, acusa ainda o jogador de basquetebol de "ser um pai ausente" e de não ajudar a cuidar do menino, financeiramente, desde que nasceu.

Recorde-se que Tristan e Khloé têm uma filha em comum, a pequena True, de dois anos.

