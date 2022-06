As mais recentes acusações de Brad Pitt contra Angelina Jolie foram consideradas parte de uma "falsa narrativa" pela atriz, segundo uma fonte revelou à revista People.

Pitt processou a ex-mulher por esta ter vendido a sua parte numa propriedade vinícola no sul de França, Château Miraval, sem a sua permissão. A propriedade, note-se, foi comprada pelo casal em 2008 e produz vinho rosé.

"O processo do Sr. Pitt contra a Sra. Jolie é um prolongamento de uma falsa narrativa e a verdade sobre a situação ainda não é pública", disse a referida fonte à publicação.

"Depois dos eventos que levaram a Sra. Jolie a pedir o divórcio e os anos que dedicou a cuidar dos filhos, a Sra. Jolie e as crianças não puderam regressar à propriedade, e ela tomou a difícil decisão de vender a sua parte do negócio. Depois de fazer múltiplas ofertas ao marido, e sabendo que o negócio iria ser herdado pelos filhos, ela encontrou um parceiro de negócios com experiência na indústria das bebidas", acrescenta-se.

"É uma pena que depois dela sair de negócio de forma correta e legal que o Sr. Pitt tenha optado por múltiplos processos", completa.

Contudo, uma fonte próxima de Pitt respondeu: "Não faz sentido. A melhor maneira para reter o valor para a família seria que um dos pais se mantivesse dono da propriedade. Ele poderia tê-la comprado".

