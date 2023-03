A emissão desta segunda-feira, dia 20 de março, do programa 'Vale Tudo' deixou os espectadores da SIC indignados e as redes sociais foram a plataforma utilizada para a demonstração da insatisfação sentida.

O formato conduzido por João Manzarra foi interrompido abruptamente para dar lugar à oferta de um automóvel, na sequência de um passatempo, e os fãs ficaram sem saber qual das equipas venceu o jogo.

No Twitter, várias pessoas sublinharam a infelicidade do corte inesperado. "Que pouca vergonha", "está tudo maluco" e"o final fica à escolha do espectador" são alguns dos comentários que é possível ler.

