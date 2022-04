Fafá de Belém viu diminuir o número na balança. A cantora está com menos 11 quilos, como contou numa recente publicação que fez na sua página de Instagram.

Junto de duas imagens que mostram o antes e o depois, escreveu: "Com dois meses de tratamento, já eliminei 11 quilos! Sinto-me mais leve, feliz com as roupas que visto e acho que estou cada vez mais linda e mais saudável".

Uma partilha que rapidamente chamou a atenção, tendo recebido vários elogios na caixa de comentários.

