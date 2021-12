O ano está a chegar ao fim e, por isso, Cristina Ferreira quis fazer um balanço do mesmo através de uma reflexão mais profunda que partilhou nas redes sociais.

"Seria fácil falar do quanto perdemos com a célebre pandemia e do quanto isso nos alterou a vida mas, prefiro falar da festa. (...) É porque nos esquecemos muitas vezes do privilégio que é viver", evidencia, sublinhando a importância de "viver em liberdade e humor".

No mesmo sentido, a apresentadora aconselhou os admiradores a arriscarem-se e a fazerem coisas diferentes. "Façam pela VOSSA vida. Não há melhor sentimento que o da superação", sublinha.

"O pai Natal é um gajo do caraças. Anda de mãos dadas com Deus nosso senhor o ano todo e aparece na noite mais escura para nos dar luz para seguirmos viajam. Às vezes deixamos de acreditar nele. Porque crescemos e alguém nos diz para enfrentarmos a realidade. Como se a realidade não pudesse ser um castelo da Disney. Encantado.

No dia em que percebemos que o pai Natal SÓ significa amor, que está sempre lá mesmo quando não desce da chaminé, aí o presente está no sapatinho. Desembrulhem-no. Rasguem o papel. Mas não deixem de agradecer. Mesmo que sejam umas simples meias. É que às vezes faz frio na aldeia. E sempre podem aquecer as memórias", completa.

