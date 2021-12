A próxima edição do 'Big Brother' vai chegar já no início do próximo ano, como revela a TVI.

Assim que chegar ao fim a edição de 2021, arranca uma nova mas com caras conhecidas.

No Instagram, Cristina Ferreira publicou um vídeo promocional do canal e escreveu: "Aceitam-se apostas ...

Dia 2 de janeiro. 'BB famosos'".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristina Ferreira (@dailycristina)

Leia Também: Big Brother? "Acho que está tudo feito para o António ganhar"