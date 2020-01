Nos Estados Unidos, mais precisamente em Los Angeles, a tirar um curso de guionismo, Fábio Porchat surpreendeu os fãs ao surgir ao lado de uma das estrelas de 'Breaking Bad', Bob Odenkirk.

"Senhoras e Senhores, o meu professor aqui na UCLA. Better Call", contou aos seguidores na legenda da fotografia que partilhou no Twitter.

Recorde-se que Bob Odenkirk interpreta a personagem Saul Goodman na série, sendo também o protagonista de 'Better Call Saul' (série que chegou depois do sucesso de 'Breaking Bad' e que dá a conhecer o percurso do famoso advogado Jimmy McGill e a sua transformação no Saul Goodman).