Uma fã que foi assistir a um espetáculo de Pink no Summer Carnival Tour, em Boston, entrou em trabalho de parto nesse momento.

Angela Mercer, de Nova Iorque, viajou até Boston, Massachusetts, para assistir à performance da cantora no passado dia 31 de julho. Grávida de 31 semanas, esta começou a sentir contrações pouco tempo depois de ter chegado ao local do concerto.

"Com todo o trânsito à volta do concerto, a Angela teve dificuldade em encontrar um caminho para o hospital. Ela e a família decidiram que a forma mais rápida para chegar ao Brigham and Women's era a pé", lê-se num comunicado divulgado pela imprensa britânica.

Nesse mesmo dia, a admiradora deu à luz. Mãe e filho estão de perfeita saúde, apesar da grande aventura que foi o parto.

Mercer deu ao filho um nome inspirado na família de Pink: Aycen Hart. A cantora, cujo nome verdadeiro é Alecia Beth Moore, adotou o apelido do marido, Carey... Hart.

Leia Também: Pink e Brandi Carlile prestam homenagem a Sinéad O'Connor em atuação