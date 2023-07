As artistas interpretaram o tema 'Nothing Compares 2 U' no Great American Ball Park.

Pink e Brandi Carlile prestaram uma homenagem a Sinéad O'Connor após ter-se tornado pública a notícia da sua morte. Na noite de quarta-feira, dia 26 de julho, as artistas atuaram juntos no Great American Ball Park. Durante o espetáculo, a cantora de 'Raise Your Glass' trouxe de volta ao palco Carlile e juntas interpretaram o tema de grande sucesso 'Nothing Compares 2 U', de Sinéad O'Connor. Ficou tudo gravado e as imagens rapidamente chegaram à Internet. Veja o vídeo abaixo: Siga o link Leia Também: As reações à morte de Sinéad O'Connor. "Não veremos igual novamente"