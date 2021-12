Um fã de Carolina Dieckmann disse que a atriz teria fugido dele durante um passeio na Disney. No entanto, a atriz garante que não era ela.

“Acho que não era eu. Nunca corri de ninguém na Disney”, respondeu a artista brasileira. No entanto, o seguidor insistiu: “A Carolina Dieckmann disse que não foi ela, eu não tenho como provar porque ‘ela’ correu. Mas no dia rimo-nos e isso é o que importa”.

Nas stories, tanto a atriz como o fã publicaram vídeos a falarem sobre o sucedido, como relata a revista Quem.

“Olha só, não fui eu que corri de ti na Disney. A pergunta que não quer calar é: quem correu de ti na Disney?”, acrescentou Carolina Dieckmann, referindo que já foi várias vezes confundida com outras pessoas, inclusive famosas.

“Vou só contar-vos uma história: outro dia, estava num jantar, encontrei uma atriz muito famosa e ela disse: ‘Carol, não sabes, uma vez estava a sair com um rapaz e saiu nos sites que eras tu que estavas a sair com o rapaz’”, partilhou. “Ou seja, às vezes confundem-me com pessoas que também são famosas e às vezes não somos nós. Tens que ficar de olho nisso, se é a pessoa mesmo porque, às vezes, não é. Eu sou parecida com muita gente. Por favor, se alguém vos chamar de Carolina Dieckmann, não corram”, brincou.

Leia Também: Carolina Dieckmann recorda momento em que foi "repórter por um dia"