O dia de 18 de julho era aguardado com grande expectativa por todos os fãs de Taylor Swift no Brasil. Isto porque a artista tinha um concerto marcado precisamente para este dia. Acontece que por causa da pandemia do novo coronavírus, o espetáculo teve de ser adiado (sem nova data à vista).

Até aqui tudo normal, não fosse o caso de um fã destacado pela imprensa brasileira.

Na sua conta de Twitter, este fã fez uma publicação onde mostrou a data do espetáculo tatuada no pulso, acompanhada pelo seguinte pedido: "Taylor Swift, pelo amor de Deus, remarca o concerto para a mesma data no ano que vem, para a minha tatuagem continuar a fazer sentido", afirmou esta sexta-feira (dia 17).

A título de curiosidade, o concerto aconteceria em São Paulo. É caso para dizer... ups!

© Reprodução/Twitter

