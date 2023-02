Quando as coisas pareciam estar mais calmas para Gerard Piqué e Clara Chía, eis que o casal deparou-se com mais uma situação complicada, no mínimo.

Fãs de todo o mundo continuam a apoiar Shakira, sobretudo por causa dos rumores de infidelidade por parte do ex-jogador de futebol.

Conforme destaca a imprensa espanhola, um desses fãs era dono de um restaurante em que o casal quis ir jantar, recentemente. É contado que o empresário pediu a Piqué e a Clara que se retirassem e procurassem outro restaurante para jantarem.

Um vídeo de Piqué e de Clara, alegadamente, a saírem do local, acabou por se tornar viral no TikTok e foram muitas as pessoas que não perderam a oportunidade de comentar.

"O dono foi mais fiel à Shakira que o Piqué", lê-se num dos comentários, à semelhança de tantos outros. Contudo, houve também quem criticasse esta atitude considerando-a pouco profissional.

