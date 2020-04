Depois de vários dias a apostar em looks combinados, Cristina Ferreira decidiu encerrar a semana com um visual primaveril. Trata-se de um vestido midi, com padrão floral, em tons de branco e cor de rosa.

Como é habitual, a apresentadora partilhou uma fotografia da indumentária e na caixa de comentários logo se fizeram notar reações dos seguidores.

Com isto, uma internauta aproveitou o espaço de comentários para elogiar a peça e deixar um alerta à estrela da SIC sobre um pequeno lapso: "Vê-se a cueca branca. É muito lindo, mas não havia necessidade".

