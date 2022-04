Ezra Miller voltou a ter problemas com a justiça do Havai. O ator, de 29 anos, foi detido por ter agredido uma mulher na manhã desta terça-feira.

De acordo com a imprensa local, como cita o Page Six, o artista que deu vida a Flash no filme 'A Liga da Justiça' encontrava-se numa casa particular e não gostou que o tivessem convidado a sair, tendo-se exaltado e atirado uma cadeira à cabeça de uma mulher de 26 anos.

O ator já tinha sido detido no Havai por conduta desordeira e assédio num bar, e tinha sido também acusado de ter roubado um casal que lhe ofereceu abrigo durante a viagem.

