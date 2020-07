O corpo de Naya Rivera foi finalmente encontrado na tarde desta segunda-feira, dia 13, depois de vários dias intensos se busca. Na sequência da descoberta, as autoridades que se encontram atualmente a lidar com o caso acabaram por revelar mais pormenores acerca dos possíveis contornos do falecimento da atriz de 'Glee'.

A versão oficial, embora ainda tenha de ser confirmada, é que Naya terá ido nadar com o filho sendo que a determinada altura, por causa das correntes, o barco começou a flutuar e, desta forma a afastar-se.

"Acreditamos que a meio da tarde quando ela foi nadar, a ideia, talvez, é que o barco começou à deriva... ela gastou a energia para voltar a colocar o filho de volta no barco, mas não conseguiu salvar-se a ela mesma", informou o responsável das autoridades numa conferência de imprensa.

No mesmo sentido, o filho de Naya, Josey, de quatro anos, terá contado que foi colocado no barco pela mãe e empurrado pela mesma em direção à margem. Terá sido nessa altura que viu a artista a desaparecer na água.

O lago, apesar da aparentemente calmo, é marcado por fortes correntes que contribuíram para o desfecho trágico da história.

