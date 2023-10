Khloé Kardashian garantiu que já esqueceu o ex-namorado, Tristan Thompson.

Numa conversa com a mãe, Kris Jenner, conforme se poderá ver num dos episódios do reality show 'The Kardashians', a empresária explica que decidiu perdoar o jogador de basquetebol para o bem da família, mas que tal não implica manter uma relação amorosa.

A mesma afirmou que "num mundo ideal" desejava estar casada e com a família unida, mas que "não se sente atraída por Tristan".

Vale notar que Khloé foi traída em várias ocasiões, sendo que muitas delas vieram a público.

"Se alguém fizesse com a minha filha o que o Tristan fez, provavelmente castrava-o com um sorriso na cara", disse Khloé, referindo-se à filha, True, de cinco anos.

"Esta situação foi dura, porque não foi apenas descobrir de que ele tinha engravidado outra, mas que o fez durante a gravidez da barriga de aluguer [através da qual nasceu o segundo filho, Amari]. Nunca em milhões de anos pensaria isso", confessa.

Leia Também: Khloé Kardashian revela com quem acha o filho parecido