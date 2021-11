Foram revelados detalhes sobre a morte da ex-noiva de James Gandolfini, a terapeuta sexual Lora Somoza, que morreu em julho do ano passado, aos 51 anos, num acidente em casa da mãe, em Los Angeles.

Segundo relata agora o The Sun, Lora "escorregou, bateu com a cabeça e afogou-se na piscina".

"Foi a mãe quem a encontrou, foi horrível. Um acidente terrível", recordou uma fonte.

Lora Somoza conheceu o ator enquandto trabalhava como assistente de produção no filme 'The Mexican'. Em 2003 ficaram noivos e a fonte contou à publicação que a terapeuta nunca superou o fim do relacionamento, que aconteceu dois anos depois.

Sobre a relação, lembra que o ex-casal "estava muito apaixonado". A razão para terem terminado deveu-se ao facto de, na altura, terem objetivos diferentes.

"A Lora estava pronta para ter um filho e o James não", contou. "A ironia é que ela acabou por ter uma relação em que não podia ter filhos e ele teve filhos", destacou ainda.

Recorde-se que James Gandolfini é pai de Michael, agora com 22 anos, da relação com Marcy Wudarski, e Liliana, de nove, da relação com Deborah Lin.