Foi em abril do ano passado que Vera Kolodzig e Ruben Maio emocionaram o país com um vídeo que provou que a cumplicidade e o carinho não têm de desaparecer quando o namoro termina.

O ex-companheiro da atriz havia sido diagnosticado com um cancro e foi precisamente Vera que o apoiou no momento de rapar o cabelo, como lhe mostrámos aqui.

Menos de um ano depois, Ruben anunciou, novamente nas redes sociais, que esta batalha foi travada com sucesso.

"No último ano, enfrentei a mais terrível batalha da minha vida, o cancro. As sessões exaustivas de quimioterapia e radioterapia colocaram à prova a minha resistência física e emocional diariamente. Nesse percurso, a minha família e amigos foram os verdadeiros pilares de apoio, dando-me força, amor e esperança quando mais precisei. Todas as adversidades trouxeram à tona a minha resiliência e coragem, capacitando-me para enfrentar cada desafio com determinação renovada. Hoje, celebro com gratidão a notícia de que estou 100% livre do cancro, pelo menos por agora", começou por escrever.

De seguida, Ruben admitiu que "a jornada continua" e que "os próximos cinco anos serão de vigilância constante". "Encaro-os com uma nova perspetiva, impulsionado pela gratidão pela vida e pelos entes queridos que permaneceram ao meu lado", acrescentou.

Por fim, o ex-namorado de Vera Kolodzig escreveu: "Cada passo neste caminho é uma prova do poder da esperança e da resiliência humana. Cada minuto conta".

Vera, na caixa de comentários da publicação que encontrará de seguida, deixou emojis de corações e de um agradecimento. Ora veja:

