Foram muitas as mensagens que Sabrina Sato recebeu ao longo desta terça-feira, 4 de fevereiro, o dia em que completou 39 anos. Entre as reações partilhadas nas redes sociais, destaca-se a do ex-namorado da apresentadora, João Vicente de Castro.

"Todos os outros 364 dias também são dela. É que no dia 4 de fevereiro nós aproveitamos para concentrar os parabéns. Mais um ano que tu mudas o mundo com tua beleza essencial, com a quantidade de amor que tu despejas no mundo, o teu carinho ao próximo e mais uma lista que se eu começar a fazer só serei capaz de terminar quando tu fizeres 87 anos. Parabéns por tudo o que tu és e tudo o que tu construístes em ti. Todo o meu amor, respeito e admiração", escreveu.

De referir que João e Sabrina namoraram durante dois anos, entre 2013 e 2015. Atualmente a apresentadora está noiva de Duda Nagle, com quem tem uma filha em comum, a pequena Zoe, de um ano.

Leia Também: Ana Hickmann para Sabrina Sato: "É o dia da sogra do meu filho"