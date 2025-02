Luís Henrique, ex-concorrente de 'Os Traidores', da SIC, e António Bravo anunciaram o fim do namoro em outubro do ano passado, uma notícia que chocou muitos dos seguidores do casal.

Porém, esta quinta-feira, 20 de fevereiro, António Bravo publicou uma fotografia com o que parece ser um novo namorado.

A imagem parece ter sido captada no Palácio da Pena, em Sintra, e Bravo optou por esconder a identidade do seu alegado amor com um emoji no rosto.

"Olhem filhos/as, paraa vocês que acham que eu ando desaparecido, é muito disto que tenho andado a 'tramar'", escreveu na legenda.

"(Lá porque não estou pela televisão, não quer dizer que a minha vida tenha parado, essa já a tinha antes!)", acrescentou.

Ora veja.