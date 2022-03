Julia Fox, ex-namorada de Kanye West, saiu em defesa do rapper no âmbito da polémica com Pete Davidson e Kim Kardashian.

Na visão da atriz, o músico não seria capaz de "matar uma mosca", pelo contrário. "O Kanye é inofensivo. É apenas a sua expressão criativa artística", afirmou ainda em declarações ao TMZ.

"Sei que é agressivo, mas acho mesmo que só se resume a isso, não acho que o Kanye seja capaz de matar um mosca", sublinhou.

Estas são declarações que surgem pouco tempo depois do rapper ter sido suspenso do Instagram por 24 horas, precisamente por causa dos comentários que dirigiu a Kim Kardashian e ao namorado desta, Pete Davidson.

Leia Também: Kanye West bloqueado do Instagram devido a ataques a namorado de Kim