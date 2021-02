A ex-namorada do jogador de futebol Jérôme Boateng, Kasia Lenhardt, foi encontrada morta no seu apartamento, em Berlim, esta terça-feira. Tinha 25 anos.

A morte da jovem acontece apenas alguns dias depois de esta se ter separado do jogador de futebol, que atualmente veste as cores do Bayern de Munique. O casal decidiu terminar o namoro a 2 de fevereiro.

A polícia não está, pelo menos para já, a investigar a morte como suspeita de homicídio.

