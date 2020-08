No dia em que anunciaram o nascimento da primeira filha em comum - Daisy -, Katy Perry e Orlando Bloom foram inundados com milhares de mensagens que os felicitam pela nova fase que agora começa nas suas vidas. E de entre todas as mensagens destaca-se uma em particular, a de Miranda Kerr - ex-mulher de Orlando Bloom.

A modelo, de 37 anos, comentou a publicação onde o ex-marido anuncia o nascimento da filha.

"Estou tão feliz por vocês! Mal posso esperar para conhecê-la", declarou.

Recorde-se que Miranda Kerr e Orlando Bloom, que estiveram juntos entre 2010 e 2013, têm um filho em comum: Flynn Christopher, de nove anos.

