Dinorah Santana, ex-mulher de Dani Alves, deu uma entrevista ao SPORT, na qual comentou a detenção do antigo jogador do Barcelona, após ser acusado de violar uma jovem na casa de banho de uma discoteca em Barcelona, na noite de 30 de dezembro.

Na visão de Santana, Dani seria "incapaz de fazer uma coisa assim", lamentando o julgamento que está a ser feito em praça pública sem sequer terem sido apurados os factos em tribunal.

A entrevistada revela que conhece Dani há 22 anos, motivo pelo qual acredita saber como este é e perceber aquilo de que é ou não capaz.

"Estão a julgá-lo ainda sem haver um veredicto. O Dani seria incapaz de fazer isto a uma mulher. Estive casada durante 10 anos com ele e conheço-o há 22", sublinha, garantindo que todas as pessoas que fazem parte do seu circulo próximo também acreditam na inocência do jogador.