A atriz e ex-modelo da Playboy Angie Everhart está a ser acusada de ter 'vandalizado' o apartamento da vizinha com ovos. Terá acontecido depois de uma discussão por causa de um cão estar sempre a latir.

De acordo com o TMZ, a vizinha da celebridade, Christina Savar, disse que apanhou Angie a gritar com os seus filhos no início do mês sobre o cão da família que estaria a fazer muito barulho e por a ter acordado

Christina terá confrontado a celebridade, o que levou a uma acesa discussão. Além disso, diz que Angie estava a gravar e a alegar que Christina estava a ameaçá-la.

A vizinha da atriz e ex-modelo da Playboy relatou que mais tarde, naquela noite, alguém tocou à campainha por volta da uma da manhã, mas que não abriu. Na manhã seguinte, diz, encontrou a porta da frente e a varanda cheia de ovos partidos. Christina acredita que tenha sido Angie a responsável e chamou a polícia ao local.

Ao TMZ, as autoridades explicaram que conversaram com ambas as partes sobre o sucedido, mas que não foi feita nenhuma detenção nem foi aberto nenhum processo.

Christina partilha ainda que está a planear mudar-se com a família, uma vez que já não se sente "segura" no apartamento.

Por sua vez, o representante de Angie comunicou: "Obviamente, ela não teve nada a ver com isso, e é por isso que a polícia não fez nenhum registo de ocorrência. A Angie nunca faria nada para dar um mau exemplo ao filho. Essa mulher recebeu uma notificação de despejo porque teve vários problemas com muitos vizinhos".

Na mesma nota, explicou que os referidos problemas incluem várias reclamações por causa de o cão estar sempre a latir.