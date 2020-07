O ex-marido de Naya Rivera, Ryan Dorsey, encontrou-se com o filho de quatro anos, Josey, pela primeira vez, desde que a atriz desapareceu tragicamente num lago da Califórnia. Imagens divulgadas pelo Friday by The Post mostram Dorsey com o menino ao colo, enquanto deixava a casa da irmã de Naya, a modelo Nickayla Rivera.

Conforme nota a imprensa internacional, ambos dividiam a custódia do filho desde o seu divórcio, que aconteceu a junho de 2018.

Recorde-se que o menino foi encontrado na passada quarta-feira a dormir sozinho num barco, com o colete de salvamento. Josey terá revelado às autoridades que a mãe tinha ido nadar, não voltando a aparecer mais.

