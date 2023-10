Dias depois de ter sido noticiado o fim do processo de divórcio de Ariana Grande e Dalton Gomez, a imprensa internacional avança com novas informações sobre o ex-marido da cantora.

De acordo com o Page Six, Dalton Gomez foi 'apanhado' aos beijos com a atriz Maika Monroe, de 30 anos, este fim de semana.

"Eles olhavam à volta para ver se alguém estava a olhar e depois continuavam a beijar-se à frente de todos", contou uma fonte.

Um momento que ficou registado numa imagem que está já a circular nas redes sociais. Veja abaixo:

Leia Também: Ariana Grande e Dalton Gomez finalizam processo de divórcio