Bárbara Norton de Matos voltou a dar provas de que tem com o ex-marido, Ricardo Areias, pai da filha mais nova - Flor - uma excelente relação de amizade. Além de estarem juntos sempre que o papel de pais o exige, o ex-casal voltou agora a estar ainda mais próximo a nível profissional.

A atriz da SIC regressou aos treinos e com Ricardo Areias como personal trainer.

"Já no refilanço... o ex-marido a vingar-se", brincou Bárbara ao partilhar com os seguidores do Instagram um vídeo dos seus últimos treinos.

