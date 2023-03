Rui Rodrigues, antigo participante do 'Love on Top', comoveu os seguidores do Instagram ao partilhar nas últimas horas um texto profundo dedicado à namorada que morreu.

"Hoje dei por mim a relembrar a nossa história como se tivesse começado tudo ontem", declarou, lembrado o momento em que conheceu a amada.

"É que o tempo ao teu lado passava demasiado depressa, e depois a vida levou-te demasiado cedo. Estava com um pé na passadeira quando me apercebi de ti, com a tua mania de conduzir à velocidade furiosa e música nas alturas, quase que me ias atropelando. Paraste mesmo em cima de mim", disse, dando conta de que desde o momento em que começaram a falar não mais pararam.

"Dava por mim a questionar o meu coração do porquê de se ter apaixonado tanto e tão rapidamente por alguém. Era tudo tão intenso. Vivíamos a mil a hora. Numa estrada da qual jamais imaginaria um fim. Éramos tão loucos e tão 'nós' que nunca irão perceber. Passado dois anos ainda sentíamos o mesmo desejo, a mesma paixão. Ensinaste-me amar e a ser amado, e obrigado por isso", declarou ainda

"No dia em que quiseste colocar um ponto final na nossa história e acabar com o teu sofrimento, com os teus pesadelos, a maldita ansiedade (aquela que ninguém percebe porque não a sente) com a qual vivias diariamente há muitos anos, nesse momento fiquei sem chão. Sem vida. Sem nada", referiu, lembrando que Daniela Coutinho suicidou-se em dezembro de 2022.

Rui disse ainda guardar o "último olhar e o último suspiro" de Daniela nos seus braços. "Achei que viveria contigo até sermos velhinhos, como dizíamos um para o outro. Parece que nem sequer poderei ver-te envelhecer. Independentemente do que aconteça, quero que saibas que levar-te-ei para onde for. Recordar-te-ei sempre na minha vida, como a mais bela das memórias. Fazes-me tanta falta e ainda te amo tanto, mi Pandeja", completou.

Veja aqui a publicação completa:

--

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos autodestrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

