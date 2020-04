Liliana Rodrigues não quis deixar passar em branco o aniversário do namorado, Bruno Khalifa, e assinalou a data com uma festa surpresa.

O evento realizou-se em casa da ex-concorrente do programa 'Love On Top', da TVI, mas contou com a presença de vários amigos do casal.

Perante as imagens do convívio, foram vários os seguidores que dirigiram duras críticas à jovem Liliana pelo facto de, uma vez mais, esta não estar a cumprir a quarentena preventiva que evita a propagação do novo coronavírus.

"Quero que as vossas opiniões se f****. Dentro da minha propriedade, faço festas de segunda a segunda se eu quiser. O espaço é meu e a casa também", respondeu a ex-'Love On Top', que para se defender afirmou ainda que todos os amigos e família presentes vivem perto de sua casa.

