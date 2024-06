Denílson e a família estão de luto. Morreu a sobrinha do futebolista, como o próprio comunicou numa publicação que fez na sua página de Instagram.

"Mesmo sem entender eu confio em ti, mesmo sem entender… O titio te ama e vou sentir saudades do 'bençaaa titiooo'. Deus sabe de todas as coisas e sei que tu estás aí no paraíso e em paz", começou por escrever o antigo futebolista, mostrando-se destroçado.

"Que o senhor nos dê força para seguir e minha irmã, amo-te muito e vou estar como sempre ao teu lado", completou.

