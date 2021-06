Luan Santana esteve em gravações para o videoclipe da sua próxima canção, o tema 'Morena', e convidou para ser a sua 'musa' uma das modelos mais aclamadas das redes sociais.

Imagens partilhadas pelo cantor mostram que Natalía Barulích foi a escolhida para fazer par romântico com o músico no videoclipe que promete cenas de romantismo e sensualidade.

"Minha morena", escreveu Luan Santana na legenda de uma sequência de imagens divulgada esta semana no Instagram.

Esta não é a primeira vez que Natalía Barulích aparece associada a um artistas internacionais do mundo da música. A modelo já namorou com o cantor Maluma e foi estrela do videoclipe 'Felices los 4'. O término do casal acabou por inspirar o colombiano a criar a canção 'Hawai'.

O ano passado, o nome de Natalía voltou a dar que falar depois de ser apontada como namorada do jogador Neymar.

